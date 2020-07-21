Луцкого террориста задержали во время штурма

Террориста, который захватил заложников в Луцке, задержали украинские спецназовцы после штурма. Во время операции у автобуса произошел взрыв.

Мужчина отпустил заложников, после чего начался штурм. К автобусу подъехал бронеавтомобиль, возле которого произошел взрыв. Позже спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников, и заломали ему руки, передает РИА «Новости».

Сообщается, что взрыв произошел вне автобуса, все заложники вышли на свободу.

В Сети опубликовано видео штурма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников. Вслед за этим украинский лидер выполнил его требование, записав видеообращение.

Луцкий террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность луцкого террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.