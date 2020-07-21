Луцкий террорист отпустил трех заложников

Из захваченного злоумышленником в украинском Луцке автобуса освобождены трое заложников – их отпустил сам террорист, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Перед этим в переговоры с террористом вступил президент страны Владимир Зеленский.

«(Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Евгений) Коваль забрал трех заложников», – сообщил Аваков в своем Twitter.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

В офисе президента Украины сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский лично говорил с мужчиной, захватившим заложников, после чего тот отпустил трех человек, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ сообщают, что террорист отпустил женщин: беременную и пожилую. Также замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что раненому, который находится в автобусе, «оказана помощь, рана перевязана».

По его словам, в автобусе остается около десяти человек.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что Зеленский лично говорил с террористом по телефону, передает ТАСС.

Между тем СМИ сообщают, что на месте захвата заложников в Луцке снова прозвучали несколько выстрелов.

«С интервалом, буквально пока мы стояли немного ближе, пока нас не отогнали полицейские, это был один выстрел, а другой глухой был. А уже где-то буквально через полчаса, когда мы уже отошли в другую локацию, услышали еще один выстрел. Кроме того, было слышно полицейскую сирену. Дважды», – заявил корреспондент UNN.

Между тем луцкий террорист сообщал, что один из заложников в захваченном в Луцке автобусе ранен.

Ранее заложникам было разрешено передать воду. В МВД Украины предполагают, что мужчина, который захватил заложников в автобусе в Луцке, стремится к славе.

Аваков говорил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами.

Была также названа личность луцкого террориста.