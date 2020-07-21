Названа цель захвата заложников в Луцке

Мужчина, который захватил заложников в автобусе в Луцке, стремится к славе, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями. Но мы надеемся на его благоразумие и что он в итоге переговоров откажется от своих замыслов, отпустит заложников и сдастся сам», – передает его слова РИА «Новости».

Геращенко добавил, что при себе злоумышленник имеет смартфон, с помощью которого следит за развитием ситуации в интернете.

«Утром у него было требование, чтобы как можно больше СМИ узнало об этом. Это требование, можно сказать, выполнено, потому что вся Украина, и не только, следит за этими трагическими событиями», – сказал Геращенко.

Он также сообщил, что украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса.

«Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель (главы) Национальной полиции Евгений Коваль», – сообщил Геращенко.

Украинские СМИ вели трансляцию с места событий: к автобусу подошел человек в желтом жилете с водой в руке, которую он передал в салон автобуса. Когда полицейский отходил от машины, прозвучал выстрел.

Председатель СБУ Иван Баканов сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «теракт», передает ТАСС.

«По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса «Красниловка – Берестечко» следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины», – отметил он.

Баканов отметил, что сотрудники Антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия, делают все возможное для освобождения заложников.

«Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», – отметил Баканов.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что сотрудники украинской полиции наладили контакт с террористом, который захватил в Луцке в заложники автобус с пассажирами. При этом Геращенко сообщал, что злоумышленник отказывается передавать заложникам воду и еду.

Уже названа личность луцкого террориста.