Захватчик заложников в Киеве обезврежен

Сотрудники украинского спецназа обезоружили мужчину, который угрожал взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в Киеве.

Как сообщает СБУ, операция по обезвреживанию террориста прошла успешно, он задержан, передает РИА «Новости».

Правоохранители уже вывели из здания мужчину, который угрожал взорвать отделение банка, посадили в автомобиль и увезли.

Днем в понедельник киевская полиция начала переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в Киеве. Террорист, который оказался гражданином Узбекистана, требовал выхода в прямой эфир.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.