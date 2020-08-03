Опубликовано фото захватчика заложников в киевском банке

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото и раскрыл личность гражданина Узбекистана, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в Киеве.

«Лицо, угрожающее террористическим актом, является гражданином Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения», – написал Геращенко в Facebook.

Он отмечает, что, судя по его соцсетям, Каримов – «это психически нестабильный человек».

«Террорист заявляет, что в его рюкзаке большой заряд взрывчатки, которая взорвется, если он погибнет. К его ноге прикреплен провод, который соединен с детонатором. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли в рюкзаке есть взрывчатка, поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров», – добавил Геращенко.

Он также уточнил, что создан оперативный штаб СБУ и полиции. «План спецоперации ГБУ «Бумеранг» вступил в силу. Операцию ведет СБУ. Полиция помогает СБУ в защите общественной безопасности», – добавил он.

В настоящее время киевская полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре украинской столицы. Террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.