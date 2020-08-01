Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК» Захвативший в Полтаве полковника МВД Украины «АТОшник» убит снайпером 1 августа 2020, 07:43 Текст: Антон Антонов

Ликвидирован преступник, который 23 июля в Полтаве взял в заложники полковника МВД Украины, сообщает украинская полиция. Сообщается, что для задержания ночью 1 августа возле поселка Опошня проводилась специальная полицейская операция. Как заявили в полиции, «снайпер обезвредил мужчину», когда «его действия стали угрожать жизни полицейских», передает ТАСС. Полицейские не пострадали. 23 июля в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. Где-то по дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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