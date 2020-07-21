Зеленский удалил записанное по требованию террориста видео

Опубликованное в Facebook видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, записанное по требованию луцкого террориста, удалено, сообщают информационные агентства.

Последнее сообщение из тех, что остались на странице Зеленского, опубликовано 10 часов назад, передает РИА «Новости».

Напомним, террорист, который захватил заложников в Луцке, потребовал от глав украинских судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе, а от Зеленского – призвать всех посмотреть фильм «Земляне».

Зеленский выполнил требование.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм «Земляне». Он заявил: «И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того».

«Земляне» – американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными.

Террорист отпустил заложников, его задержали.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД