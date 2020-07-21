Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке.

«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ZIK и NewsOne.

Президент отметил, что «все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию». Он подчеркнул, что «жизнь человека – важнейшая ценность».

«Мы не потеряли никого», – сказал он, добавив, что «родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что «ни одного раненого нет, никакого другого взрывного устройства в городе не обнаружено».

По его словам, у террориста «был функционирующий пистолет, функционирующий автомат», а также «одна граната боевая».

«Поэтому угроза была, все в прошлом», – сказал министр.

Он заявил, что заложников захватил человек с психическими отклонениями, «неуравновешенный человек», передает ТАСС.

По словам главы МВД Украины, террорист «нарисовал у себя свой мир в голове, придумал свою месть этому миру, сформулировал какие-то тезисы».

Аваков также назвал хорошим фильм «Земляне», о котором говорил мужчина, захвативший заложников. Министр поблагодарил Зеленского за то, что президент Украины «принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках».

«И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того», – сказал Аваков.

Аваков опроверг информацию о ранении одного из заложников.

Напомним, террорист требовал, чтобы Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Зеленский поговорил по телефону с террористом и записал видеообращение: «Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем».

«Земляне» – американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными.

Позднее мужчина отпустил заложников и был задержан.