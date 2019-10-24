Украинцы назвали главные угрозы для страны

Массовый отток украинцев за рубеж считают на Украине самой актуальной угрозой для страны, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

«Самой большой угрозой для Украины 56% респондентов считают массовый выезд украинцев за рубеж», – сообщается на сайте соцгруппы.

Также 45% считают угрозой экономический спад, от 30% до 40% назвали наиболее угрожающими стране ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, рост преступности, деградация и вымирание населения.

Следом по уровню угроз у респондентов идет развал страны, девальвация гривны, беззаконие и массовые беспорядки.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет не более 2%.

По данным министерства финансов Украины, около 18% трудоспособного населения страны выехало на заработки за рубеж. В частности, за границей находятся 3,2 млн украинцев.

В начале октября в Верховной раде заявили, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией за рубежом, и рассказали о случае, когда украинца в Польше заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН**, запрещена в России).

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