Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией с Польше, и рассказал о случае, когда его соотечественника в Польше заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России).

«Жить в Польше становится все опаснее для украинцев», ­– написал Журавко в Facebook.

Со ссылкой на своего друга-украинца, который переехал в Польшу и работает таксистом, он сообщил, что «в Польше очень сильно изменилось отношение к украинцам в худшую сторону».

«Вот, что он мне рассказал: «Стараюсь, когда вожу клиентов, меньше говорить на украинском языке. Все больше приходится говорить на русском языке. Особенно, когда я вожу молодых поляков... Если я неосторожно начинаю говорить на украинском языке, сразу с их стороны, начинает проявляться агрессия. Потому тут же перехожу на русский язык», – написал Журавко.

По словам его друга, в Польше также «ненавидят красно-черный флаг». «Для них Украина ассоциируется с фашистами. Только и говорят об акциях нацистов на Украине. … В Польше показывают, как на Украине героизируют Бандеру, Шухевича», – добавил бывший депутат со ссылкой на друга.

«У меня бывают такие случаи, когда зачастую своим клиентам, которые спрашивают, откуда я, то я им отвечаю, что я, либо из Белоруссии, либо из России. Боюсь говорить, что я с Украины. Потому что был инцидент, когда меня чуть не побили, но рубашку и свитер на теле порвали», – рассказал таксист.

Политик также рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН*). По его словам, поляки увидели украинские номера у автомобиля и пробили колеса машина.

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», – рассказал Журавко со ссылкой на слова своего знакомого украинца.

По словам политика, водитель авто съел флажок и попросил прощения на русском языке, хотя номера машины были львовскими.

«К сожалению, это плоды майдана-2014 года! Вот вам героизация убийц, нацистов. Я не удивлюсь, если в скором будущем Евросоюз закроет безвиз для граждан Украины», – добавил от себя Журавко.

В июле Институт национальной памяти Польши начал поиск свидетелей событий «Волынской резни» по делу о геноциде, совершенном членами запрещенной в России Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*.

В феврале президент Польши заявил, что Украинская повстанческая армия вместе с солдатами дивизии СС «Галичина» участвовала в резне польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине. Он также говорил, что Варшава не согласна с отрицанием преступной сущности идеологов украинского национализма Степана Бандеры и Романа Шухевича.