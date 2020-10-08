Харрис упрекнула Трампа в доверии Путину

Президент США Дональд Трамп доверяет главе российского государства Владимиру Путину больше, чем американской разведке, заявила кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис.

На дебатах с вице-президентом США Майклом Пенсом она заявила, что входит в комитет Сената страны по разведке. Она подчеркнула, что разведка «заявляла о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году». Об этом же, как подчеркнула Харрис, говорит и глава ФБР Кристофер Рей. Однако Трамп, «являющийся главнокомандующим американскими вооруженными силами», предпочитает, по ее словам, «верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», передает ТАСС.

Напомним, дебаты начались в среду вечером (утро четверга мск) в зале «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити. Им предшествовали дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом, которые назвали самыми грязными дебатами в истории.

Директор ФБР поддержал версию о якобы имеющем место влиянии России на президентские выборы в США без предоставления доказательств. Трамп, обращаясь к главе ФБР, заявил: «Крис, вы не замечаете действий Китая». По мнению Трампа, Китай является «намного более серьезной угрозой, чем Россия, Россия, Россия».