ФБР заявило о «злонамеренном иностранном влиянии» России

Директор ФБР Кристофер Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии России на президентские выборы в США без предоставления доказательств.

«Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы «злонамеренное иностранное влияние» в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы», – передает слова директора ФБР РИА «Новости».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти заявления, сказав, что Россия не вмешивается в чужие внутренние дела, в том числе в дела США.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал небылицами обвинения госсекретаря США о том, что Россия вмешивается в американские выборы с 70-х годов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак.