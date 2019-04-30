Лавров назвал небылицами сообщения о «вмешательстве» России в выборы США с 70-х

Глава МИД России Сергей Лавров назвал небылицами обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия якобы вмешивается в американские выборы с 70-х годов, и не исключил обсуждение этого вопроса во время возможной личной встречи.

«Насчет заявлений Майка Помпео о том, что мы вмешивались, как вы сказали, в американские выборы в 70-е годы и продолжим вмешиваться в 50-е годы нынешнего века. Я так примерно помню его биографию: он рано начал... Если это так, если он это сказал, если он помнит все эти события, он рано начал заниматься политикой, но предсказание про 50-й год, видимо, говорит о его намерении долго в ней оставаться. Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», – заявил Лавров во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, это подтвердила ситуация с россиянкой Марией Бутиной, а также результаты работы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, передает РИА «Новости».

«Но тем не менее, как мантру повторяют наши американские партнеры. Причем, что печально, официальные представители администрации повторяют небылицы, не удосуживаясь все-таки предъявить какие-то факты. Надеюсь, что когда мы в очередной раз повидаемся с Майком Помпео, мы с ним об этом поговорим», – добавил Лавров.

Ранее Помпео заявил, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы с 1974 года и продолжит это делать «даже в 2050 году». Он также сказал, что ожидает вмешательства в выборы США со стороны Москвы и в 2020 году.