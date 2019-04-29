Помпео заявил о «вмешательстве» России в выборы в США с 1974 года

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы с 1974 года и продолжит это делать «даже в 2050 году».

«Они (Россия) угрожали нашим выборам с 1974 года, они вмешивались в наши выборы в 80-е», – заявил Помпео, выступая на мероприятии в издании The Hill.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, ожидает ли он вмешательства России в выборы в США в 2020 году, отметив, что такое «вмешательство» будет продолжаться и дальше, «даже в 2050 году». «Сейчас наша задача в том, чтобы защитить выборы в 2020 году», – добавил госсекретарь.

В 2020 году в США пройдут президентские выборы и выборы в Конгресс, передает РИА «Новости».

18 апреля был обнародован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, «сговоре» команды Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту спецпрокурор пришел к положительному заключению, по второму – к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад опубликован со значительными сокращениями.

19 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Позже старший советник Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем само якобы «вмешательство» России в выборы.

Россия отвергает обвинения в причастности к вменяемому ей «вмешательству».