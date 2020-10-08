Для убитого рэпера 2Pac «оставили билет» на дебаты Пенса и Харрис

Взгляд
8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 04:58  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Для убитого рэпера 2Pac «оставили билет» на дебаты Пенса и Харрис

    8 октября 2020, 04:30

    Текст: Антон Антонов

    Советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил, что для убитого в 1996 году Тупака Шакура (2Pac) «оставили билет» на дебаты кандидатов в вице-президенты.

    Миллер подтвердил, что штаб Трампа «оставил билет для Тупака Шакура», который «является любимым из ныне живущих рэперов для сенатора Харрис», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Речь идет об ответе Камалы Харрис на вопрос о том, кого из ныне живущих рэперов она считает лучшим. Сенатор ответила, что лучшим, по ее мнению, является Тупак Шакур (его застрелили в 1996 году). Как заявила Харрис, она в курсе, что «его нет в живых», но «продолжает» так говорить.

    Дебаты начались в среду вечером (утро четверга мск) в зале «Кингсбери холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити, передает ТАСС.

    Напомним, Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты страны. Кандидатом в вице-президенты от республиканцев стал Майк Пенс.

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