Трамп и Байден высказались о «российском вмешательстве» в выборы

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах главы государства Джозеф Байден высказались о своем отношении к России.

Трамп, комментируя в Twitter утверждения о приписываемых России попытках повлиять на выборы в США, заявил, обращаясь к главе ФБР Кристоферу Рею: «Крис, вы не замечаете действий Китая». По мнению Трампа, Китай – «намного более серьезная угроза, чем Россия, Россия, Россия».

Президент США полагает, что у России и Китая, а также других стран появится возможность повлиять на выборы из-за голосования американцев по почте, передает ТАСС.

Байдена на организованном CNN мероприятии спросили, считает ли он Россию «врагом». Байден ответил: «Я считаю, что Россия – противник».

Кроме того, Байден заявил, что Москву ждет «расплата», если будут доказаны попытки «вмешательства» в выборы. Он пояснил, что речь не идет о войне, но Россия «заплатит за это цену, это будет экономическая цена».

В США 3 ноября состоятся выборы президента, всех членов Палаты представителей, трети Сената, а также 13 губернаторов.

Напомним, Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии России на президентские выборы в США без предоставления доказательств.

При этом министерство обороны Соединенных Штатов определяет «Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников»

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