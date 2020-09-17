Китай опередил Россию в списке стратегических соперников США

Министерство обороны Соединенных Штатов определяет Китай, а затем Россию в качестве главных стратегических соперников США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников», – цитирует Эспера РИА «Новости».

По словам главы Пентагона, обе страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

«Соединенные Штаты и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это», – добавил Эспер.

Напомним, 2 сентября глава Госдепартамента Майк Помпео сравнил отношения США и Китая с новой холодной войной, подчеркнув готовность американского лидера Дональда Трампа противостоять Китаю «по всем фронтам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия потеряла статус главного противника США.

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