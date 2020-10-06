Эксперт оценил способность Азербайджана уничтожить армянские «Искандеры»

«Если Азербайджан решит уничтожить армянские ракетные комплексы «Искандер» любой ценой, то может это сделать», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко. Так он отреагировал на заявление главы минобороны Азербайджана Закира Гасанова, который поручил спланировать удар по военно-стратегической инфраструктуре Армении.

«У Армении есть средства защиты комплексов «Искандер», но насколько эффективно они будут использоваться, будет зависеть от армянских военных», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Если Баку задастся целью уничтожить эти тактические комплексы любой ценой, то «конечно, уничтожит». «Азербайджан может направить все свои беспилотники на этот комплекс и уничтожить его. Но вопрос пока скорее гипотетический. Самое главное, чтобы конфликт не дошел до пуска тактических ракет», – подчеркнул эксперт.

Впрочем, Дрозденко напомнил, что в ходе нынешнего обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха Азербайджан уже применял тактические ракеты. «Если «Искандер» нанесет удар по какой-то точке, то отразить этот удар Азербайджан однозначно не сможет. Средств защиты против такого рода ракет пока не существует ни у кого, даже у США», – пояснил Дрозденко.

Во вторник министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что в случае применения Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные меры. Как сообщило азербайджанское издание Haqqin.az, министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой.

В Армении ранее пригрозили применить «Искандеры», если Турция, которая в этом конфликте поддерживает Азербайджан, начнет использовать в Нагорном Карабахе истребители F-16.

«Искандер» – оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

О том, что Армения получила «Искандеры-М» от России, стало известно в 2016 году. Эти комплексы демонстрировались на военных парадах в республике. Кроме того, Армения планировала закупить у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М и другое оружие.

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