Азербайджан назвал фейком запись «переговоров турецких военных» в Карабахе

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

Даже спустя 30 лет многие пожилые восточные немцы испытывают ностальгию по ГДР Lionel Cironneau/AP/ТАСС
Германия празднует 30-летие одной из главных вех в своей истории – слияние ГДР и ФРГ. Для многих пожилых восточных немцев это грустный праздник, поскольку там до сих пор жива «остальгия» по временам социализма с его бесплатной медициной и образованием. При этом ни старые, ни молодые почему-то не хотят видеть аналогий между включением ГДР в состав ФРГ в 1990-м и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Азербайджан назвал фейком запись «переговоров турецких военных» в Карабахе

    3 октября 2020, 19:43

    Текст: Алексей Дегтярев

    Запись радиопереговоров якобы между азербайджанскими и турецкими военными о боевых действиях в Карабахе поддельная, заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

    «Распространенная в армянских СМИ аудиозапись якобы переговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радиостанции в ходе боевых действий – не что иное, как фальшивый продукт спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет никакого отношения к боевым действиям», – заявил Даргяхлы РИА «Новости».

    Ранее армянская Служба нацбезопасности опубликовала в соцсетях материал, на котором, по данным ведомства, зафиксированы переговоры турецких военных и арабских наемников, принимающих участие в боевых действиях в Карабахе.

    Вместе с тем в Азербайджане разделяют обеспокоенность международного сообщества по информации о боевиках с Ближнего Востока, участвующих в конфликте, заявил замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев.

    «Мы разделяем глубокую обеспокоенность международного сообщества, включая Российскую Федерацию, относительно имеющихся сведений об использовании наемников, террористов и боевиков из стран Ближнего Востока. К сожалению, этот процесс был активно начат армянской стороной в начале 90-х годов, когда армянские вооруженные силы активно применяли именно эти преступные элементы в процессе агрессии и оккупации наших территорий», – сказал ТАСС Рзаев.

    Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

    Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

    В среду МИД России выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».


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