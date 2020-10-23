В Армении объявили бойкот украинским товарам

Жители Армении начали призывать соотечественников отказываться от покупки украинских и турецких товаров. Участники акции заявляют, что те, кто покупает украинские товары, вооружают турецких военных.

Правительство страны решило запретить импорт турецких товаров, после этого среди потребителей возникла новая волна возмущения, они призывают не покупать украинскую продукцию, передает «Sputnik Армения».

«Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся на Украине», – приводится цитата из публикаций.

Отмечается, что волна возмущения армян возросла после визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и подписания там рамочного военного соглашения между Киевом и Анкарой.

Пользователи делятся друг с другом списками товаров украинского производства и украинских брендов, которые популярны на армянском рынке. В одной из крупных торговых армянских сетей сообщили, что пока не присоединились к акции против украинских товаров.

В минэкономики страны пока не стали комментировать эту акцию, но глава общественной организации «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян заявил, что в случае с украинскими товарами нет нужды решать вопрос на государственном уровне. «Даже если не будем ограничивать импорт украинских товаров, этот вопрос спокойно можно решить на уровне бойкота», – уверен он. По его словам, с Украины в Армению поставляют продовольственные товары, которые можно безболезненно заменить собственной продукцией и импортом из других стран.

«Рассмотрим вопрос на примере конфет. Армянские конфеты намного более качественные и свежие, чем украинские. Но часто за счет цены и многих лет рекламы украинские товары оказались на рынке и стали конкурентоспособны», – сказал Пипоян.

По его мнению, рынок Армении в случае необходимости можно заполнить товарами из других стран. «Например, в последние годы большой объем товаров был импортирован в Армению из стран ЕАЭС. Эта продукция заняла место украинской», – уточнил глава общественной организации.

Напомним, Армения временно запретила импорт турецких товаров. Это решение вступит в силу 31 декабря. Летом сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Затем Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.