Посол Армении заявил о запрете армянских товаров в торговой сети «Твой дом»

Сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары, сообщил соучредитель ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. Информацию подтвердил посол Армении в России Вардан Тоганян.

Степанян сообщил в Facebook, что магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка. Эти сведения поступили от компании «Армторг», крупного дистрибьютора армянских продуктов, передает «Sputnik Армения».

При этом представитель «Экспорта Армении» считает, что чего-либо опасаться в этой ситуации не стоит, так как в России имеется много рынков, куда можно спокойно попасть без азербайджанских партнеров.

По его словам, по масштабам продаж «Твой дом» не сравнится с федеральными российскими розничными сетями.

«Мы возим товар в Харбаровск, Иркутск, даже в Южно-Сахалинск. Транспорт – не проблема, если есть качественный товар. Российские дистрибьюторы не всегда доходят до Сибири, потому что многим достаточно Москвы и Питера. И там иногда просто не хватает товаров. На Крайнем Севере – тем более. А зарплаты там высокие, так что покупать они готовы. Так что в ответ на «Твой дом» нужно просто усмехнуться и пройти мимо, а не плакаться, что нас куда-то не пустили», – подчеркнул Степанян.

Вместе с тем, добавил он, чем лучше товар, тем меньше приходится зависеть от подобных бойкотов: «Представьте, если бы мы имели много сильных брендов. Тогда любая сеть сама просила бы нас остаться, чтобы не растерять клиентов. И вот это уже вопрос не к азербайджанским партнерам, а к нам самим – есть такие бренды у нас или нет, не роняем ли мы их качество. Что посеем – то и пожнем».

Отметим, около десяти лет назад экспорт армянских товаров был почти полностью «завязан» на Москве и Юге России, однако за прошедшие годы география поставок значительно расширилась, в том числе благодаря доступу в торговые сети федерального уровня.

Вместе с тем посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в торговой сети «Твой дом» «все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане».

Он назвал это провокацией, направленной «на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями».

Отмечается, что менеджеры ТЦ открыто ссылаются на указание руководства, говоря о приостановке приема товаров, произведенных в Армении.

«Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», – сказал Тоганян.

Ранее посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити».

Большегрузам запретили проезд на территорию организации и требовали «снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении».

В министерстве экономики Армении заявили, что решение торгового центра было принято на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана «во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами».

Газета ВЗГЛЯД писала, как московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт.

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