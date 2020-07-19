Дипломаты Армении заявили в полицию Москвы о проблемах в «Фуд сити»

Посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити» на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщил посол Армении Вардан Тоганян.

«Мы вчера уже отправили сотрудников нашего посольства, чтобы они на месте разобрались. Их выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата. У соответствующих ведомств, правоохранительных органов имеются наши обращения», – сказал Тоганян ТАСС.

По словам главы дипмиссии, посольство не обращалось в «антимонопольную службу, потому что это уже должно находиться в сфере внимания правоохранительных органов». Реакции со стороны полиции пока не было.

Тоганян отметил, что в пятницу дипмиссия начала получать от представителей компаний – экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о «неких административных препонах в торговом центре «Фуд сити» – невозможности проникновения на территорию организации для большегрузных машин».

«Вчера вечером мы начали проверять, поняли, что [это] соответствует действительности. Оказалось, что 52 большегрузные фуры, особенно холодильные, потому что товар скоропортящийся, отстранили от общей стоянки, где работают все фуры на территории «Фуд сити». Им [водителям] было указано либо уехать, либо было невозможно разгружать [товар] и организовать его продажу», – сказал посол.

Он добавил, что от водителей требовали «снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении».

Комментариев от представителей рынка пока не поступало.

В министерстве экономики Армении заявили, что решение торгового центра было принято на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

«Армянские фуры с абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре «Фуд Сити» в Москве. Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь минэкономики Армении Анна Оганян.

По словам посла Армении, фуры были направлены на другие московские базы. «Создается впечатление, что отдельные юридические анклавы в Москве руководствуются азербайджанскими законами и следуют инструкциям из Баку, тем самым чувствуя себя вне российской юрисдикции», – добавил Тоганян. Глава дипмиссии считает, что «подобное поведение преследует также цель спровоцировать межнациональное напряжение в России».

По словам пресс-секретаря руководителя крупнейшей в Армении оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна Иветы Тоноян, обострение на границе повлияло на работу некоторых оптовых торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля, там произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией.

В Армении заявили, что для Еревана является приоритетным устранение препятствий на пути к мирному процессу на границе с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

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