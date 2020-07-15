Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках

С 12 июля силы ПВО Армении сбили 13 беспилотников вооруженных сил Азербайджана, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Уточняется, что сбито десять ударных и три разведывательных БПЛА, передает РИА «Новости».

Ованнисян назвал такой показатель достаточно высоким с точки зрения эффективности.

Накануне он отметил, что среди сбитых БПЛА есть и «дорогостоящий Hermes 900».