Армения запретила импорт турецких товаров

Армения временно запретила импорт турецких товаров, решение вступит в силу 31 декабря, сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Правительство Республики Армения решением от 20 октября ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности, «учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)».

«Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», – говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что армия обороны Карабаха с начала эскалации конфликта в регионе сбила около десяти беспилотников «Байрактар» турецкого производства, однако сейчас были захвачены обломки одного из аппаратов. Он призвал страны, которые поставляют Анкаре комплектующие для «Байрактаров», приостановить поставки, как это сделала Канада.

Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.