Пашинян заявил о захвате сбитого турецкого беспилотника

Армия обороны Карабаха с начала эскалации конфликта в регионе сбила около десяти беспилотников «Байрактар» турецкого производства, однако сейчас были захвачены обломки одного из аппаратов, заявил премьер страны Никол Пашинян.

«Армия обороны Арцаха [самоназвание Карабаха] сбила около десяти турецких беспилотников «Байрактар». Однако ни один не падал ранее на территории, контролируемые Армией обороны. Похоже, наконец у нас появились обломки «Байрактара», которые свидетельствуют, что он был выпущен в сентябре, а сверхсовременная камера была произведена в Канаде в июне», – цитирует сообщение Пашиняна РИА «Новости».

Премьер призвал страны, которые поставляют Анкаре комплектующие для «Байрактаров», приостановить поставки, как это сделала Канада.

Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.