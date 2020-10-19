В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем

Взгляд
19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Эрдоган строит «тюркский мир» в зоне жизненных интересов России

Амбиции Эрдогана распространяются далеко за пределы Турции REUTERS/Goran Tomasevic
Вмешательство Турции в карабахский конфликт обнажило опасную для России тенденцию. Провозглашенная Анкарой концепция «Один народ – два государства» подразумевает, что жители Азербайджана – такие же турки, как сами турки. Теперь же на наших глазах происходит переход к концепции «один народ – одно государство», а значит, Турция начинает интегрировать в свой состав территории, когда-то принадлежавшие России. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...

Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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Геронтократия защищает США

Дометий Завольский, историк-архивист
Современная медицина хоть уже замедляет (неравномерно) старение, но еще не омолаживает. Есть риск получить геронтократию в яркой обертке: вроде бы активных политиков, кои десятилетиями будут мыслить по-стариковски. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем

       19 октября 2020, 12:06
    Фото: Fred Marie/Reuters
    Текст: Наталья Макарова

    «Когда те же боевики устраивали теракты на Кавказе – Запад их почему-то называл борцами за независимость», – сказал газете ВЗГЛЯД франковед Сергей Федоров, комментируя заявление лидера левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона о необходимости выслать из страны занимающихся «политическим исламизмом» выходцев из Чечни.

    «Уже много раз говорилось о существовании двойных стандартов со стороны Запада. Когда те же боевики творили ужасные вещи и теракты у нас на Кавказе в 1990-е годы – на Западе их называли борцами за независимость чеченского народа», – отметил ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

    Эксперт напомнил, что многие чеченцы благодаря этому выезжали в Германию или во Францию, получали там вид на жительство или статус беженца, спасаясь от «ужасного путинского режима». «А когда нечто подобное произошло в самой Франции – их почему-то предлагают выдворить из страны. Это лицемерие и двойные стандарты», – считает собеседник.

    «Хотелось бы, чтобы наши западные «партнеры» избегали двойных стандартов и террористов называли террористами, а не борцами за права человека», – подчеркнул Федоров и добавил, что проблема радикального исламизма во Франции носит системный характер.

    «Во Франции много раз говорилось о необходимости высылки или, по крайней мере, более жесткой работы с радикальными исламистами, склонными к терроризму. А их в досье французских спецслужб насчитывается около восьми тысяч человек», – рассказал эксперт.

    По его словам, «что-то сдвинулось только после того, как во Франции в 2015 году произошли теракты, спровоцированные карикатурами в журнале Charlie Hebdo», но «по сути ничего не сделано». При этом, добавил собеседник, проблемы радикального исламизма лидеру Франции Эммануэлю Макрону не удастся решить. «Попытки применения более жестких мер обычно начинают критиковать левые. Но президенту все же придется действовать более жестко. От этого будет зависеть и его имидж», – полагает Федоров.

    Накануне лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются «политическим исламизмом». По мнению Меланшона, следует «брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции».

    В свою очередь глава МВД Франции Жеральд Дарманен встретился с префектами. Он просит их в ближайшее время выслать 231 иностранца, которые включены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 человек из этого списка сейчас находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшее время.

    В то же время президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета обороны страны. Макрон заявил, что «исламисты не будут спать спокойно во Франции». BFMTV сообщает, что с 19 октября начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывались в поддержку напавшего на преподавателя.

    Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

    Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет». 

    В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.


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