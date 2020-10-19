Занимающихся «политическим исламизмом» чеченцев предложили выслать из Франции

Из Франции следует выслать выходцев из Чечни, которые занимаются «политическим исламизмом», заявил лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Он заявил, что во Франции «есть проблемы с чеченским сообществом», напомнив о беспорядках в Дижоне и убийстве учителя Самюэля Пати. По мнению Меланшона, следует «брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции». Он считает, что те, кто «занимается политическим исламизмом, должны быть задержаны и высланы». В частности, он предложил проверить их деятельность в соцсетях. Меланшон подчеркнул, что в чеченском сообществе «есть очень хорошие люди, но удостовериться в этом – государственный долг», передает РИА «Новости» со ссылкой на LCI и Europe 1.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен встретился с префектами. Он просит их в ближайшее время выслать 231 иностранца, которые включены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 человек из этого списка сейчас находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшее время.

Как сообщает BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета обороны страны. Макрон заявил, что «исламисты не будут спать спокойно во Франции». BFMTV сообщает, что с 19 октября начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывались в поддержку напавшего на преподавателя.

Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».

В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.