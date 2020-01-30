Суд арестовал пятого фигуранта дела Голунова

Экс-полицейский Акбар Сергалиев арестован Басманным судом Москвы по обвинению в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта», – приводит заявление судьи ТАСС.

Адвокат Сергалиева заявил в суде, что нет никаких доказательств причастности его подзащитного к тому, в чем его обвиняют.

«Не считаю себя виновным. В момент совершения преступления, в момент задержания Голунова я не предпринимал фактических действий по его задержанию, у меня не было никакого тактильного контакта с ним до осмотра», – заявил сам Сергалиев.

Ранее в четверг по делу Голунова суд арестовал Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова.

Ляховец в ходе судебного заседания заявил, что существуют доказательства вины Голунова и отметил, что считает обвинения в свой адрес «надуманным бредом».

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.