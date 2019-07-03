Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы отстранили из-за дела Голунова

В связи с делом журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов.

Щирова отстранили на время проверки, передает «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал Голунов, передали из МВД в Следственный комитет. Его расследуют в отношении неустановленных лиц.

Голунова задержали 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

Вскоре два генерала – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин – были уволены указом президента России Владимира Путина. После этого сообщалось об отставках других высокопоставленных полицейских. В частности, в отставку подал начальник полиции по Западному административному округу Москвы Игорь Петухов.

Президент Владимир Путин назвал ситуацию с Голуновым произволом.