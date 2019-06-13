Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Президент Владимир Путин на фоне дела журналиста Ивана Голунова подписал указы об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича – начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве», – говорится в сообщении Кремля.

Напомним, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием Голунова было либо «головотяпство», либо провокация, либо непрофессионализм.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что после освобождения журналиста Ивана Голунова будут возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто его «закрыл». «Если происходит ошибка и власть нормально реагирует, то это признак того, что налаживается прямая обратная связь между обществом и властью», – сказал он.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.