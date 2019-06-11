Ремчуков: Увольнением отставленных генералов дело Голунова не ограничится

«Если происходит ошибка и власть нормально реагирует, то это признак того, что налаживается прямая обратная связь между обществом и властью», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он уверен, что после освобождения журналиста Ивана Голунова будут возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто его «закрыл».

Председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков убежден, что в освобождении Ивана Голунова сыграла солидарность не только журналистов, но и многих людей, которые почувствовали несправедливость и уязвимость. «Каждый может оказаться на месте Ивана. Это дружное неприятие такой формы борьбы с оппонентами», – считает Ремчуков. По его словам, в этом деле также была важна позиция главы МВД Владимира Колокольцева.

«Иногда говорят «не стал защищать честь мундира». Я знаю Колокольцева много лет. Мне кажется, что те генералы, которых он представил на увольнение, ему не свои.

Очень важно понимать, что во власти есть коррупционеры и нечестные люди, которые по своим этическим взглядам и по своему представлению о порядочности не являются людьми одного поля с теми, с кем они работают», – отметил Ремчуков.

В то же время он отметил, что когда общество требует и власть достойно реагирует на это, то это не демонстрация слабины.

«В нормально функционирующем обществе власть не может быть совершенна, как и оппозиция. Никто не может быть совершенен. Но если происходит ошибка и власть нормально реагирует, то это признак того, что налаживается прямая обратная связь между обществом и властью. Я вижу в этом очень хороший знак для хорошего развития страны без угроз революционного разгула», – подчеркнул Ремчуков.

Он также отметил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК. «Скорее всего увольнением отставленных генералов дело не закончится. Вполне возможно, это дело обернется новым уголовным преследованием. Не только Иван не виновен, а виновны те, кто его «закрыл». И довести до конца это дело – будет еще важнее», – подытожил Ремчуков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МВД Владимир Колокольцев прекратил уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в торговле наркотиками. Министр принял такое решение «по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз». Министр добавил, что уже во вторник Голунова освободят из-под домашнего ареста.

Министр сообщил, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК «для оценки правомерности действий сотрудников полиции», которые задержали Голунова и «на период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей».

Колокольцев будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об отставке двух высокопоставленных сотрудников полиции: начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков и отправили под домашний арест. Сам Голунов не признавал вины и связывал преследование со своей журналисткой деятельностью, в частности, с расследованиями о похоронном бизнесе.