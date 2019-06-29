Путин назвал произволом дело Голунова

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в японской Осаке по итогам саммита «Группы двадцати» назвал произволом дело журналиста Ивана Голунова.

«Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость – это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина.

В ходе прямой линии вопрос о смягчении статьи 228 УК РФ об обороте наркотиков, глава государства выступил против этого в связи с очень большой угрозой для страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД