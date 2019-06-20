Путин выступил против смягчения 228-й статьи

Президент Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии вопрос о смягчении статьи 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи очень большой угрозой для страны.

«У нас в этой сфере действительно много обвинительных приговоров. 26% сидельцев в России – за незаконный оборот наркотиков», – заявил Путин.

«Но нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Угроза очень велика. Если человек хранит, перевозит, транспортирует наркотики, он должен нести ответственность. Никакой либерализации не может быть», – подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно также наладить контроль за правоохранительными органами. Путин напомнил, что по делу журналиста Ивана Голунова уволены два генерала.

«Здесь самое главное – наладить контроль. Поговорю с генпрокуратурой, МВД. ФСБ тоже должны этой темой плотнее заняться», – отметил Путин.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения. Были уволены два генерала, проверяют действия остальных полицейских, которые вели это дело.

После его дела заговорили о смягчении статьи 228 УК РФ.