Дело Голунова передали в СК

Дело журналиста Ивана Голунова передали из МВД в Следственный комитет, сообщили в Генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре сообщили также, что конкретных подозреваемых в деле Голунова пока нет, передает РИА «Новости».

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом президента России Владимира Путина.

Кроме того, Путин назвал ситуацию с Голуновым произволом.