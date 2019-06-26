После дела Голунова подал в отставку еще один высокопоставленный полицейский

Начальник полиции по Западному административному округу Москвы Игорь Петухов подал рапорт об увольнении по выслуге лет после дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении еще не подписан. Источник сообщил, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым при опросах задерживавших Голунова оперативников и их руководства, сообщает РБК.

Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, которого сняли указом президента, уже уволен из органов внутренних дел. Его отправили на пенсию.

В то же время куратор задержания Голунова, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен, но не уволен из МВД. Однако, по данным источника, «на прошлой неделе он забрал с рабочего места все свои вещи».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Колокольцев принимал личное участие в допросе сотрудников УВД по ЗАО, участвовавших в задержании Голунова.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина.