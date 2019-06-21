Глава МВД лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев принимал личное участие в допросе сотрудников УВД по ЗАО, которые участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова, пишут СМИ.

Колокольцев лично опросил оперативников и их руководителей, утверждает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД Москвы.

Этот опрос проводился 11 июня, еще до того, как министр объявил о прекращении дела в отношении Голунова. Мероприятие проходило в здании ГУМВД на Петровке, 38, уточняет издание.

На беседу также вызывали представителей руководства УВД по ЗАО и управления по контролю за оборотом наркотиков столичного ГУМВД, сказал собеседник.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.