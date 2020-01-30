Арестован первый обвиняемый по делу Голунова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего полицейского Романа Феофанова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Судья Наталия Дударь огласила, что «суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», передает РИА «Новости».

При этом экс-полицейский вину не признал и возражал против ареста.

«Я восемь месяцев, пока идет следствие, мог скрыться, но я жил по месту жительства, никуда не переезжал», – пояснил он.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков, но позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента России Владимира Путина.

Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В среду, 29 января, были установлены и задержаны пять фигурантов дела Голунова. В СК сообщали, что бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы якобы подкинули наркотики Голунову для того, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.