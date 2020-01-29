Бывших полицейских заподозрили в подделке улик по делу Голунова

По версии следствия, бывшие сотрудники УВД по Западному округу Москвы подкинули наркотики журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову для незаконного привлечения его к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что были установлены и задержаны «пятеро фигурантов», все они – «бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу ГУ МВД по Москве».

Это Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, «а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец».

«По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище», – указывают в СК.

Таким образом, бывшие полицейские «сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств», отмечается в сообщении.

При этом, по верссии следствия, подложенные Голунову наркотики ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились.

Между тем «Коммерсант» сообщает, что по делу о превышении должностных полномочий в отношении журналиста якобы проходят уже не пять, а шесть бывших сотрудников УМВД по Западному округу Москвы.

Ранее в среду сообщалось, что по делу журналиста Голунова задержаны пятеро экс-полицейских.

Напомним, журналист был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента России Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.