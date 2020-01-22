Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора

Журналист Иван Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Мы подали жалобу на имя генпрокурора РФ, в которой просим признать незаконными бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которые выражались в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства Голунову, и просим официальное извинение принести», – сказал адвокат, передает ТАСС.

В жалобе защита указала, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу Голунов незаконно подвергнут мерам процессуального принуждения и необоснованно привлечен к уголовной ответственности.

20 января в Следственном комитете завершился допрос журналиста Ивана Голунова по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Голунов проходит по делу как потерпевший.

В декабре президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал о возбуждении дела. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, «против них против всех возбуждены уголовные дела».

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.