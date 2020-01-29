По делу журналиста Голунова задержаны пятеро экс-полицейских

Следователи допрашивают по делу журналиста Ивана Голунова пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что в рамках так называемого дела Голунова в СК «доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве», передает РИА «Новости».

В данный момент их допрашивают следователи.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями» следователи якобы задержали бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрея Щирова и четверых бывших оперативников – Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, передает ТАСС.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента России Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

В январе журналист подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.