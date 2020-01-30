Арестован второй экс-полицейский по делу Голунова

Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего полицейского Дениса Коновалова, который является фигурантом дела о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» решение судьи Артура Карпова.

Коновалов ранее был старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Сейчас нигде не работает, содержит двух сыновей и жену, которая ухаживает за ребенком с ограниченными возможностями. Защита просила оставить его под домашним арестом.

Следствие не раскрыло роль Коновалова в деле.

Представитель потерпевшего также выступил за арест экс-полицейского. Управление собственной безопасности ГУ МВД Москвы полагает, что обвиняемый на свободе сможет скрыться от следствия, а также угрожать свидетелям и потерпевшему.

«Он обладает обширными связями в правоохранительных органах и спецслужбах, знает методы оперативно-разыскной деятельности, может использовать свои связи и знакомства, чтобы продолжить преступную деятельность и оказать давление на потерпевшего», – заявил следователь на суде.

До этого Басманный суд арестовал другого фигуранта дела – экс-полицейского Романа Феофанова.

Журналист Иван Голунов был задержан по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента России Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

29 января были задержаны пять фигурантов дела Голунова, которые якобы подкинули наркотики журналисту, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности.