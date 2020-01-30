Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения «надуманным бредом»

Бывший полицейский Игорь Ляховец, один из задержанных по делу журналиста Ивана Голунова правоохранителей, заявил, что считает обвинения «надуманным бредом».

Корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посетил в ИВС ГУ МВД Москвы бывших полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова.

Ляховец заявил, что чувствует себя подавленно. На допросе ему «предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест», или же «продолжать стоять на своем – и тогда в СИЗО».

Виновным он себя не признает. Мужчина заявил, что в день задержания Голунова был в отпуске.

«Все эти обвинения – надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, а теперь крайних нашли», – подчеркнул Ляховец.

Другой один задержанный экс-полицейский, Максим Уметбаев, заявил, что вообще не понимает сути предъявленных ему обвинений.

«Я в задержании Голунова участия не принимал, я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения (...) Следователь рассказывает вещи, которых я не совершал», – сказал он.

Экс-полицейский Роман Феофанов также сообщил, что виновным себя не признает. Еще один фигурант – Акбар Сергалиев – от общения с членами ОНК отказался.

Пятого экс-полицейского Дениса Коновалова в 07:00 мск отправили в Басманный суд, который сегодня выберет меру пресечения ему и остальным задержанным по делу Голунова.

Ранее сообщалось, что обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских доставили в суд.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.