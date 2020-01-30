Подозреваемый по делу Голунова полицейский арестован

Басманный суд Москвы арестовал экс-главу отдела по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца по делу журналиста Ивана Голунова.

«Суд постановил – ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала судья Евгения Николаева, передает РИА «Новости».

На какой срок Ляховец помещен под охрану, не уточняется.

Ранее в ходе судебного заседания он заявил, что существуют доказательства вины журналиста Ивана Голунова. До этого Ляховец заявил, что считает обвинения в свой адрес «надуманным бредом».

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако позже уголовное преследование было прекращено, а два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.

Тогда же был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование.