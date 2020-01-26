В Гонконге закрыли «Диснейленд» из-за коронавируса

С воскресенья временно закрылись два крупных развлекательных комплекса в Гонконге – «Диснейленд» и «Океанский парк» – в связи с угрозой распространения пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщают сайты тематических парков.

«В ответ на указ правительства об уровне экстренного реагирования на острые респираторные заболевания, связанные с новым возбудителем инфекции, ставя безопасность наших гостей и сотрудников на первое место, «Океанский парк» будет временно закрыт с сегодняшнего дня (26 января) до дальнейшего уведомления», – передает ТАСС сообщение «Океанского парка».

Заявление опубликовал и «Диснейленд», который уточнил, что на территории парка останутся открытыми отели.

«Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и правительством относительно развития ситуации и объявим дату открытия парка, как только они подтвердят, что это целесообразно», – говорится в заявлении.

Власти Гонконга ввели повышенный уровень реагирования на угрозу распространения коронавируса нового типа.

Между тем, в Китае заявили, что новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется. Власти страны считают, что эпидемия перешла в более сложную стадию.

По последним данным, коронавирусом заразились около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. В КНР приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Названы первые признаки заболевания.