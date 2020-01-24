Напавшего с ножом на журналистов в Ставрополе отправили на принудительное лечение

Мужчина, напавший с ножом на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе, признан невменяемым и направлен судом на принудительное лечение, сообщили в региональном СК.

«Следствием и судом установлено, что в начале мая Константин Сиднев принес в издание «Родина» в городе Ставрополе статью с просьбой опубликовать ее в газете. Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс». Днем 27 мая 2019 года он прибыл в редакцию и попытался принесенным с собой ножом зарезать руководителя и трех сотрудников издания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там отметили, что в ходе следствия Сиднев признан невменяемым, в связи с чем уголовное дело по статье «покушение на убийство» в отношении него было направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

«По результатам судебного рассмотрения Сиднев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, осуществляющую психиатрическую помощь в стационарном отделении специализированного типа», – отметили в СК.

Напомним, в мае 2019 года мужчина пришел с ножом в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, он ранил четверых человек. Нападение совершил филолог Константин Сиднев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Нападавший требовал опубликовать свою статью об Иосифе Сталине.