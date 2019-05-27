Напавший на журналистов в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Нападение на редакцию газеты в Ставрополе устроил психически больной человек, который требовал опубликовать свою статью об Иосифе Сталине, заявил депутат краевой думы Виктор Лозовой, оказавшийся свидетелем инцидента.

«Психически больной, он стоит на учете в Александровской ЦРБ. Пришел 13 мая, принес главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: на редколлегии в понедельник обсудим и примем решение. Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить. Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил», – передает слова Лозового РИА «Новости».

Он добавил, что оказал журналистам доврачебную помощь, помог остановить кровь.

Напомним, ранее мужчина пришел с ножом в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, он ранил четверых человек. Двое из них уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации.

Предположительно, нападение совершил филолог Константин Сиднев, который несколько дней числился без вести пропавшим и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.