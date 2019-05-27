В Ставрополе мужчина с ножом ранил четверых журналистов

В Ставропольском крае четыре сотрудника газеты «Родина» ранены после нападения неизвестного мужчины с ножом, сообщил губернатор региона Евгений Кузнецов.

«Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент – человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо», – написал он в Instagram.

По его словам, нападавший сейчас задержан, с ним работает полиция.

«Угрозы жизни нет, с ними (журналистами) работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще с двумя решается вопрос о госпитализации», – добавил губернатор.

По данным Telegram-канала Mash, нападавшим оказался Константин Серафимович Сиднев. Перед преступлением он якобы заявил, что «пришел убивать, чтобы был резонанс».

В редакцию он пришел со своей статьей, которую редактор отказался ставить в печать. После этого мужчина пырнул ножом главного редактора в лицо, пострадали еще трое журналистов, которые обезвредили нападавшего.

Утверждается, что Сиднев – филолог из Ставрополья, который несколько дней числился без вести пропавшим. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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