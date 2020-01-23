Голикова не исключила смены руководства ФСС

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова не исключила, что руководство Фонда социального страхования (ФСС) может смениться.

«Возможно, будет», – сказала РИА «Новости» Голикова в ответ на вопрос о смене руководства ПФР и ФСС.

Кандидатуры она назвать отказалась. «Пока не будем забегать вперед, это решение правительства», – добавила вице-премьер.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР).