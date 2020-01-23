Мишустин назначил Скворцову и Топилина на новые должности

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал ряд распоряжений о кадровых назначениях. В частности, речь идет о новых должностях для экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой и бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Скворцова назначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства, Топилин – председателем правления Пенсионного фонда, передает РИА «Новости».

От должности главы Пенсионного фонда освобожден Антон Дроздов, который назначен заместителем министра финансов. Владимир Уйба с поста главы ФМБА переходит на должность заместителя министра здравоохранения, передает ТАСС.

Игоря Боровкова назначили врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии – заместителя руководителя аппарата правительства, Дмитрия Пархоменко – врио главы Росздравнадзора, Ирека Файзуллина – первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Алексея Сазанова статс-секретарем – заместителем министра финансов.

Мишустин также назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства Голиковой.

Напомним, во вторник стал известен состав правительства Мишустина. Президент России Владимир Путин издал указы о структуре органов федеральной власти и о персональных назначениях в новый кабинет министров.

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