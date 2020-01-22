Правительство России усилили контролерами

Во вторник стал известен состав правительства Михаила Мишустина. Как и ожидалось, обновление не затронуло силовой блок, зато «социалку», к которой в обществе накопились претензии, возглавили управленцы преимущественно из контролирующих органов. В целом эксперты отмечают: состав кабинета министров говорит о его нацеленности на решение принципиально новых задач.

Вечером во вторник президент Владимир Путин издал указы о структуре органов федеральной власти и о персональных назначениях в новый кабинет министров. Таким образом период, когда страна оставалась без полноценного правительства, продлился не больше недели, как, собственно, это и положено по Конституции. Чтобы поздравить обновленную команду премьера Михаила Мишустина, Путин сам приехал в Дом правительства.

Новыми за столом правительства можно было назвать лишь примерно половину участников заседания – остальные министры сохранили свои портфели. Неслучайно Путин на встрече заявил, что «правительство получилось очень сбалансированным», однако при этом «очень сильно обновилось».

Встреча была деловой, краткой. Путин обозначил главные задачи: «Надо развивать базу, иначе экономики не будет вообще, эффективно использовать инструменты для достижения целей». Президент заявил также, что повышение благосостояния граждан и одновременное укрепление государственности являются вполне «достижимыми целями».

Напомним, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент сформулировал идею, которая, по мнению экспертов, должна лечь в основу перенастройки курса правительства: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина». Недаром значительная часть послания была посвящена поручениям в социальной сфере.

Новые лица в министерских кабинетах

Сбылись ожидания масштабных перестановок в социальном блоке. Речь идет не только о предположениях экспертов. В минувшую пятницу глава фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

По совпадению или нет, все эти структуры получили новых руководителей. Владимира Мединского на посту главы Минкульта сменила Ольга Любимова, ранее отвечавшая в министерстве за кинематографию.

На руководящий пост в Минтруда пришел человек из экономического блока: Максима Топилина заменили на Антона Котякова, до этого дня – замминистра финансов. Министром просвещения вместо Ольги Васильевой назначен Сергей Кравцов (до этого момента – глава Рособрнадзора).

В Минздраве же произошла рокировка: руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко стал министром, а экс-министра Веронику Скворцову перевели на должность главы медицинского надзорного ведомства. Напомним, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова жестко раскритиковала Скворцову, назвав ужасной политику оптимизации, которую проводил Минздрав.

На эту тему

Добавим, что эксперты также угадали с заменой главы Минкомсвязи. Вместо Константина Носкова министерство возглавил выходец из IT-бизнеса, вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев.

Отметим, что многие перестановки в правительстве были предугаданы экспертами газеты ВЗГЛЯД еще в конце прошлой недели. В частности, Марат Баширов из Института коммуникационного менеджмента ВШЭ в своем комментарии газете ВЗГЛЯД предсказал отставку Носкова, Васильевой, Скворцовой и Топилина.

Замена произошла и в министерстве спорта, причем это ведомство также возглавил человек, не имевший прямого отношения к госуправлению. Ушедшего в отставку Павла Колобкова сменил президент международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Одно из самых молодых министерств – созданное в 2018 году Миннауки – вновь возглавил молодой руководитель, и вновь сибиряк: 41-летний ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков пришел на смену 43-летнему красноярцу Михаилу Котюкову. А в Минэкономразвития 37-летний Максим Орешкин уступил свое министерское кресло 40-летнему губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Кстати, Максим Решетников, как и еще трое назначенцев, принадлежат к числу выпускников и участников Программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов». Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков обучаются на третьем потоке этой программы, а руководитель Минэка, как и новый министр науки и высшего образования Михаил Фальков программу уже закончили.

В списке покинувших правительство нельзя не упомянуть еще две фигуры. Это два вице-премьера: Виталий Мутко и куратор «социалки» Ольга Голодец. Резкое обновление социального блока можно объяснить большими претензиями населения и низкими рейтингами данных министров, отметил политолог Евгений Минченко.

«Обращают на себя внимание фигуры, зарекомендовавшие себя как очень эффективные, успешные практики. Один вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин чего стоит», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Еще одним эффективным практиком политолог назвал Дмитрия Чернышенко, организатора сочинской олимпиады 2014 года.

«Кроме того, пришли люди с опытом работы в контрольных органах. На постах социальных министров – это Мурашко и Кравцов. Как мы видели в последние годы, что бы ни происходило, и учителя, и врачи – все оставались недовольны. Подвижек к лучшему не было ни в здравоохранении, ни в образовании. Возможно, в этих областях решено усилить именно контрольную функцию. Люди из «надзоров» – молодые, прошедшие кадровую школу РАНХиГС. Это интересное решение. Теперь посмотрим», – сказал эксперт.

Содержательные перемены

Серьезное обновление претерпела и команда вице-премьеров. У главы правительства Мишустина будет один «первый вице». Это Андрей Белоусов, который до этого более шести лет работал помощником президента по экономическим вопросам. Раньше на этой позиции, то есть первым зампредом, в правительстве был Антон Силуанов, который в новом кабмине сохранил за собой пост министра финансов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов убежден: один только факт появления в правительстве Андрея Белоусова «говорит о содержательном, а не техническом изменении» в правительстве.

«Можно надеяться на то, что возникают предпосылки для большей ориентированности на экономический рост. Это не фискальные приоритеты, а приоритеты экономического роста»,

– сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

Если в том, что касается замены четырех социальных министров, Мишустин, возможно, прислушался к доводам единороссов, то пожелания по вице-премьерам, видимо, учли лишь частично. В «ЕР» попросили вновь назначенного премьера принять во внимание заслуги Татьяны Голиковой, а также Дмитрия Козака и Алексея Гордеева. Вице-премьерский пост сохранила лишь Голикова.

К слову, теперь среди замов премьера – две женщины. Помимо Голиковой, это Виктория Абрамченко, до этого дня руководившая Росреестром.

Еще один любопытный момент, который касается нового состава вице-премьеров. На эти высокие позиции пришли сразу два человека, прямо связанные с Михаилом Мишустиным, а именно его замы в ФНС. Первый – Алексей Оверчук, который еще с середины 2000-х работал в связке с нынешним премьером в Федеральном агентстве кадастра недвижимости и в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

Другой недавний зам главного налоговика, Дмитрий Григоренко, стал вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, однокашника экс-премьера Медведева. Чуйченко остался, но уже не на вице-премьерском, а на министерском посту – он назначен главой Минюста.

Интересно, что в правительство пришли сразу два человека из команды столичного мэра Сергея Собянина. Куратор градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. В министерский корпус также пришел представитель столичных управленцев. Новый глава Минэка Решетников, как было сказано выше, до перехода в кабмин был губернатором Пермского края. Но совсем недавно, в 2012-2017 годах он возглавлял столичный департамент экономической политики и был одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы до 2025 года.

На ваш взгляд Каким будет новый премьер-министр Мишустин? Лучше предшественника

Хуже предшественника

Таким же



В команду вице-премьеров включили и президента Континентальной хоккейной лиги Дмитрия Чернышенко, и нетрудно предположить, почему: он блестяще зарекомендовал себя во главе оргкомитета Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Проверенные кадры остались

Куратор «оборонки», вице-премьер Юрий Борисов не только сохранил пост, но и приобрел новые полномочия – теперь в его ведении и промышленность, и топливно-энергетический комплекс. Кроме того, его тезка Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера – полпреда в Дальневосточном округе и куратора развития Крайнего Севера.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов, главой Минтранса – Евгений Дитрих. Минприроды по-прежнему возглавляет Дмитрий Кобылкин, а министерство строительства и ЖКХ – Владимир Якушев. Главой Минпромторга переназначен Денис Мантуров. Сохранили портфели Александр Новак (Минэнерго) и Дмитрий Патрушев (Минсельхоз).

Показательно, что перемены совершенно не затронули силовой блок. Свои позиции сохранил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи успехи в модернизации армии не так давно обсуждали в связи с семилетием его пребывания на посту. Не подтвердились предсказания некоторых телеграм-каналов о замене руководителя МВД – на этом посту остался Владимир Колокольцев, который руководит министерством с 2012 года. Напротив, в том, что в МЧС останется Евгений Зиничев, сомнений не было.

«Серьезных претензий к министрам силовых ведомств нет, – констатировал в комментарии RT генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. – Есть, безусловно, критика в адрес МВД, которую высказывал президент, но она носит перманентный характер, потому что навести порядок везде и сразу не получится. Министерство обороны, наоборот, провело ряд серьезных операций в Сирии, они свидетельствуют о высокой боеготовности армии».

Как и ожидалось, во главе российской дипломатии остался бессменный Сергей Лавров.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД