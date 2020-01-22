Правительство России усилили контролерами

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Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...

Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...
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              Среди замов Михаила Мишустина заметно выделялись две женщины – Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова   22 января 2020, 01:40
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Юрий Зайнашев

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              Во вторник стал известен состав правительства Михаила Мишустина. Как и ожидалось, обновление не затронуло силовой блок, зато «социалку», к которой в обществе накопились претензии, возглавили управленцы преимущественно из контролирующих органов. В целом эксперты отмечают: состав кабинета министров говорит о его нацеленности на решение принципиально новых задач.

              Вечером во вторник президент Владимир Путин издал указы о структуре органов федеральной власти и о персональных назначениях в новый кабинет министров. Таким образом период, когда страна оставалась без полноценного правительства, продлился не больше недели, как, собственно, это и положено по Конституции. Чтобы поздравить обновленную команду премьера Михаила Мишустина, Путин сам приехал в Дом правительства.

              Новыми за столом правительства можно было назвать лишь примерно половину участников заседания – остальные министры сохранили свои портфели. Неслучайно Путин на встрече заявил, что «правительство получилось очень сбалансированным», однако при этом «очень сильно обновилось».

              Встреча была деловой, краткой. Путин обозначил главные задачи: «Надо развивать базу, иначе экономики не будет вообще, эффективно использовать инструменты для достижения целей». Президент заявил также, что повышение благосостояния граждан и одновременное укрепление государственности являются вполне «достижимыми целями».

              Напомним, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент сформулировал идею, которая, по мнению экспертов, должна лечь в основу перенастройки курса правительства: «Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина». Недаром значительная  часть послания была посвящена поручениям в социальной сфере.

              Новые лица в министерских кабинетах

              Сбылись ожидания масштабных перестановок в социальном блоке. Речь идет не только о предположениях экспертов. В минувшую пятницу глава фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

              По совпадению или нет, все эти структуры получили новых руководителей. Владимира Мединского на посту главы Минкульта сменила Ольга Любимова, ранее отвечавшая в министерстве за кинематографию.

              На руководящий пост в Минтруда пришел человек из экономического блока: Максима Топилина  заменили на Антона Котякова, до этого дня – замминистра финансов. Министром просвещения вместо Ольги Васильевой назначен Сергей Кравцов (до этого момента – глава Рособрнадзора).

              В Минздраве же произошла рокировка: руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко стал министром, а экс-министра Веронику Скворцову перевели на должность главы медицинского надзорного ведомства. Напомним, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова жестко раскритиковала Скворцову, назвав ужасной политику оптимизации, которую проводил Минздрав.

              Добавим, что эксперты также угадали с заменой главы Минкомсвязи. Вместо Константина Носкова министерство возглавил выходец из IT-бизнеса, вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев.

              Отметим, что многие перестановки в правительстве были предугаданы экспертами газеты ВЗГЛЯД еще в конце прошлой недели. В частности, Марат Баширов из Института коммуникационного менеджмента ВШЭ в своем комментарии газете ВЗГЛЯД предсказал отставку Носкова, Васильевой, Скворцовой и Топилина.

              Замена произошла и в министерстве спорта, причем это ведомство также возглавил человек, не имевший прямого отношения к госуправлению. Ушедшего в отставку Павла Колобкова сменил президент международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

              Одно из самых молодых министерств – созданное в 2018 году Миннауки – вновь возглавил молодой руководитель, и вновь сибиряк: 41-летний ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков пришел на смену 43-летнему красноярцу Михаилу Котюкову. А в Минэкономразвития 37-летний Максим Орешкин уступил свое министерское кресло 40-летнему губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

              Кстати, Максим Решетников, как и еще трое назначенцев, принадлежат к числу выпускников и участников Программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов». Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков обучаются на третьем потоке этой программы, а руководитель Минэка, как и новый министр науки и высшего образования Михаил Фальков программу уже закончили.

              В списке покинувших правительство нельзя не упомянуть еще две фигуры. Это два вице-премьера: Виталий Мутко и куратор  «социалки» Ольга Голодец. Резкое обновление социального блока можно объяснить большими претензиями населения и низкими рейтингами данных министров, отметил политолог Евгений Минченко.

              «Обращают на себя внимание фигуры, зарекомендовавшие себя как очень эффективные, успешные практики. Один вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин чего стоит», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Еще одним эффективным практиком политолог назвал Дмитрия Чернышенко, организатора сочинской олимпиады 2014 года.

              «Кроме того, пришли люди с опытом работы в контрольных органах. На постах социальных министров – это Мурашко и Кравцов. Как мы видели в последние годы, что бы ни происходило, и учителя, и врачи – все оставались недовольны. Подвижек к лучшему не было ни в здравоохранении, ни в образовании. Возможно, в этих областях решено усилить именно контрольную функцию. Люди из «надзоров» – молодые, прошедшие кадровую школу РАНХиГС. Это интересное решение. Теперь посмотрим», – сказал эксперт.

              Содержательные перемены 

              Серьезное обновление претерпела и команда вице-премьеров. У главы правительства Мишустина будет один «первый вице». Это Андрей Белоусов, который до этого более шести лет работал помощником президента по экономическим вопросам. Раньше на этой позиции, то есть первым зампредом, в правительстве был Антон Силуанов, который в новом кабмине сохранил за собой пост министра финансов.

              Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов убежден: один только факт появления в правительстве Андрея Белоусова «говорит о содержательном, а не техническом изменении» в правительстве.

              «Можно надеяться на то, что возникают предпосылки для большей ориентированности на экономический рост. Это не фискальные приоритеты, а приоритеты экономического роста»,

              – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

              Если в том, что касается замены четырех социальных министров, Мишустин, возможно, прислушался к доводам единороссов, то пожелания по вице-премьерам, видимо, учли лишь частично. В «ЕР» попросили вновь назначенного премьера принять во внимание заслуги Татьяны Голиковой, а также Дмитрия Козака и Алексея Гордеева. Вице-премьерский пост сохранила лишь Голикова.

              К слову, теперь среди замов премьера – две женщины. Помимо Голиковой, это Виктория Абрамченко, до этого дня руководившая Росреестром.

              Еще один любопытный момент, который касается нового состава вице-премьеров. На эти высокие позиции пришли сразу два человека, прямо связанные с Михаилом Мишустиным, а именно его замы в ФНС. Первый – Алексей Оверчук, который еще с середины 2000-х работал в связке с нынешним премьером в Федеральном агентстве кадастра недвижимости и в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

              Другой недавний зам главного налоговика, Дмитрий Григоренко, стал вице-премьером – руководителем аппарата правительства. Он сменил на этом посту Константина Чуйченко, однокашника экс-премьера Медведева. Чуйченко остался, но уже не на вице-премьерском, а на министерском посту – он назначен главой Минюста.  

              Интересно, что в правительство пришли сразу два человека из команды столичного мэра Сергея Собянина. Куратор градостроительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. В министерский корпус также пришел представитель столичных управленцев. Новый глава Минэка Решетников, как было сказано выше, до перехода в кабмин был губернатором Пермского края. Но совсем недавно, в 2012-2017 годах он возглавлял столичный департамент экономической политики и был одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы до 2025 года.

              На ваш взгляд

               
              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?



              Обсуждение: 126 комментариев
              В команду вице-премьеров включили и президента Континентальной хоккейной лиги Дмитрия Чернышенко, и нетрудно предположить, почему: он блестяще зарекомендовал себя во главе оргкомитета Олимпиады в Сочи в 2014 году.

              Проверенные кадры остались

              Куратор «оборонки», вице-премьер Юрий Борисов не только сохранил пост, но и приобрел новые полномочия – теперь в его ведении и промышленность, и топливно-энергетический комплекс. Кроме того, его тезка Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера – полпреда в Дальневосточном  округе и куратора развития Крайнего Севера.

              Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов, главой Минтранса – Евгений Дитрих. Минприроды по-прежнему возглавляет Дмитрий Кобылкин, а министерство строительства и ЖКХ – Владимир Якушев. Главой Минпромторга переназначен Денис Мантуров. Сохранили портфели Александр Новак (Минэнерго) и Дмитрий Патрушев (Минсельхоз).

              Показательно, что перемены совершенно не затронули силовой блок. Свои позиции сохранил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи успехи в модернизации армии не так давно обсуждали в связи с семилетием его пребывания на посту. Не подтвердились предсказания некоторых телеграм-каналов о замене руководителя МВД – на этом посту остался Владимир Колокольцев, который руководит министерством с 2012 года. Напротив, в том, что в МЧС останется Евгений Зиничев, сомнений не было.

              «Серьезных претензий к министрам силовых ведомств нет, – констатировал в комментарии RT генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. – Есть, безусловно, критика в адрес МВД, которую высказывал президент, но она носит перманентный характер, потому что навести порядок везде и сразу не получится. Министерство обороны, наоборот, провело ряд серьезных операций в Сирии, они свидетельствуют о высокой боеготовности армии».

              Как и ожидалось, во главе российской дипломатии остался бессменный Сергей Лавров.

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